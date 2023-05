Carlo Cottarelli incontra gli studenti del Majorana

Carlo Cottarelli incontra gli studenti del liceo classico e scientifico Majorana di Desio: è stata la prima apparizione pubblica del politico dopo aver dato le sue dimissioni dal Partito democratico.

Le principali tematiche affrontate durante l'incontro

Carlo Cottarelli incontra gli studenti del liceo Majorana. L'istituto scolastico, ghermito di studenti e genitori, è stato teatro di un interessante dibattito in cui sono state affrontate due principali questioni: la sostenibilità del sistema di welfare in Italia alla luce dell’inverno demografico e dell’invecchiamento della popolazione, la situazione del debito italiano e il valore del Pnrr. Il politico ha infine illustrato il progetto, realizzato in collaborazione con l'università Cattolica del Sacro Cuore, grazie al quale creerà un gruppo di esperti di economia che si renderanno disponibili a organizzare degli incontri nelle scuole.

Le parole di Francesco Tanzilli, docente e moderatore dell'incontro

L'incontro con gli studenti del liceo desiano è stata la prima apparizione pubblica del politico dopo aver annunciato le sue dimissioni dal Partito democratico ed è stato fortemente voluto dai ragazzi:

"Gli studenti hanno chiesto di invitare Cottarelli poiché avevano il desiderio di approfondire alcune tematiche dell'economia", ha infatti spiegato Francesco Tanzilli, docente del liceo Majorana e moderatore dell'incontro

Tanzilli ha poi continuato: