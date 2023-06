C'è chi "festeggia" la morte di Berlusconi: una locandina macabra dell'Arci Blob di Arcore

"Entra con noi nella storia"

Gli organizzatori del macabro evento hanno così deciso di descrivere la serata di stasera: "Entra con noi nella storia, passa per l'ultimo grande evento targato Silvio".

Gli organizzatori promettono musica, brindisi all night long, bagno in piscina e spilla commemorativa per i primi 100 partecipanti.

La morte di Silvio Berlusconi

Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset Silvio Berlusconi aveva 86 anni ed è deceduto stamattina, lunedì 12 giugno 2023, all'ospedale San Raffaele dove si trovava ricoverato da venerdì scorso.

L'ex presidente del Milan aveva 86 anni. Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero di quasi 50 giorni terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina.

Le sue condizioni di salute si erano improvvisamente aggravate nella giornata di venerdì quando si era reso necessario il ricovero ospedaliero presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, dove già era stato ricoverato ad aprile

Il mondo della politica e non solo aveva sperato fino all'ultimo in un epilogo differente.

L'impegno politico

Leader indiscusso della sua creatura, Forza Italia, Berlusconi è stato per trent'anni (la sua discesa in campo risale al 1993) tra i protagonisti della vita politica del Paese, ricoprendo per ben quattro volte la carica di Presidente del Consiglio.