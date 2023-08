Celebrati a Monza i funerali di Eugenio Canali

Si sono tenuti questa mattina, martedì 29 agosto, nella Basilica di San Giovanni Battista a Monza i funerali di Eugenio Canali, Presidente onorario della nota azienda di Triuggio che confeziona abiti sartoriali, scomparso sabato 26 agosto all'età di 89 anni.

Celebrati in Duomo a Monza i funerali di Eugenio Canali

Tantissime, oltre ai familiari, le persone che questa mattina hanno affollato il Duomo monzese per porgere l'ultimo saluto ad un nome storico della Brianza.

Il nome dei Canali infatti è legato alla Brianza dal 1934 quando i fratelli Giacomo e Giovanni aprirono la prima sartoria a Triuggio. Eugenio, con i fratelli Genesio e Giuseppe, mancati negli scorsi anni, portò avanti l’attività di famiglia, convertendo negli anni Sessanta la produzione di impermeabili in capispalla maschili di grande qualità, quelli per i quali l’azienda è diventata un marchio conosciuto nel mondo. Da piccola sartoria con qualche dipendente, la Canali è diventata oggi una «Spa» fiore all’occhiello per l’industria brianzola.

"Conoscendo il dottor Eugenio dagli anni '70 so per certo che non gradirebbe parole di elogio della sua persona - ha detto padre Daniele durante la celebrazione. Vorrei manifestare a voi alcune mie considerazioni personali: nella sua lunga esistenza lo ritengo una persona riservata, schiva, sobria, di poche parole ma grande lavoratore, molto determinato nel raggiungere i suoi obiettivi. Ha dedicato la sua vita a seguire la sua famiglia e il lavoro, era un imprenditore coraggioso, lungimirante, invidiabile, che ha saputo far crescere la sua azienda". "Ho avuto frequenti incontri con lui a partire dagli anni '70 - ha proseguito padre Daniele che ha celebrato assieme a don Eugenio Maggioni, prete di Sovico. Contagiava con la passione per il suo lavoro, sentiva una grande responsabilità nelle persone e nei suoi familiari, nel grembo della sua famiglia trovava il modo di rigenerarsi sempre. Mi ha sempre considerato un amico. È stato un vero credente e uomo di fede".

Un fiore all'occhiello l'azienda Canali da lui portata avanti assieme ai fratelli per tanti anni. Presidente della società, Eugenio Canali, classe 1932 originario di Triuggio, si era trasferito a Monza nel 1961 dopo il matrimonio con la moglie Anna. A Triuggio aveva ricoperto anche la carica di sindaco. Oltre alla moglie Anna lascia i figli Marco, Paolo, Maria Grazia, Elisabetta e Stefano con le rispettive famiglie.