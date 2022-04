Cesano Maderno in lutto per la sua prima assessora

Venerdì l'ultimo saluto

Si è spenta a 89 anni Lucetta Barattini vedova Biggi, la prima assessora di Cesano Maderno.

Lucetta Barattini è stata una tra le prime “quote rosa” della politica cesanese e la prima donna che ha ricoperto la carica di assessore nella Giunta di sinistra eletta nel 1975 e capitanata dal sindaco Nevino Giacomini. Nata in Francia, dopo un periodo in Belgio era approdata in Toscana. Qui aveva conosciuto il marito, Dorio Biggi (per molto tempo presidente della sezione cesanese dell'Anpi) e insieme avevano raggiunto la Brianza. In città Lucetta Barattini aveva insegnato francese per 27 anni all'istituto di istruzione superiore Versari, appassionata guida per intere generazioni di studenti.

La passione per la politica

Ma la passione educativa non era la sola ad animare la professoressa Lucetta Barattini. A metà degli anni Settanta le avevano chiesto di entrare in politica e lei aveva accettato con slancio. “Mi sono candidata come indipendente di sinistra e, a elezioni vinte, mi è stata assegnata la delega alla Pubblica istruzione – spiegava lei nel 2013 al Giornale di Seregno - La Giunta è caduta nel giro di una manciata di mesi ma sono rimasta in Consiglio comunale, tra i banchi dell'opposizione, una quindicina d'anni». A quei tempi le donne in Amministrazione erano pochissime, “ma il fatto di esserlo non ha condizionato il mio lavoro e il giudizio delle persone con cui collaboravo” precisava nell'intervista.

Il suo carattere forte e determinato era apprezzato anche dagli avversari politici. Stimata da tutti, Lucetta Barattini era stata presidente del Comitato di gestione degli asili nidi per otto anni e quando, nel luglio 1976, scoppiò il caso diossina di Seveso, le venne affidata una delega speciale per gestire il post disastro ambientale. La professoressa Lucetta Barattini verrà salutata da amici, parenti e conoscenti alle 15 di venerdì 8 aprile nella Sala del commiato della casa funeraria Besana di Seveso.