Si è spenta nel sonno, nella notte tra venerdì e sabato, nella sua casa a Cesano Maderno, la maestra Silvana Ortolani Gambusera. Aveva 85 anni.

Cesano Maderno piange la maestra Silvana

Per 34 anni, dal 1961 al 1995, quando era andata in pensione, la maestra Silvana Ortolani Gambusera aveva insegnato con passione e dedizione sempre e solo alla scuola elementare Cantù che sorgeva in centro, dove oggi si alza la Rsa Don Meani. Romagnola di origine, cesanese di adozione, l’amatissima insegnante era arrivata in città dopo aver vinto, nel 1961, il concorso.

"Ci ha aiutato a crescere"

"Una maestra come poche, che con tanta passione e voglia di insegnare, con tanta pazienza, ci ha aiutato a crescere" la ricordano gli ex alunni della classe 5^B dell’anno scolastico 1972/1973 che nel 2017, in occasione dei suoi ottant’anni, le avevano fatto una emozionante sorpresa presentandosi a casa per farle gli auguri, ringraziarla per tutto quello che aveva insegnato loro e dimostrarle che non l'avevano mai dimenticata.

Lunedì pomeriggio l'ultimo saluto

Dopo la pensione la maestra si era dedicata alla segreteria dello studio della figlia Lorella e a quella del circolo culturale in via Dante fondato dal figlio Andrea, che poi aveva avviato anche un negozio equosolidale.

I funerali saranno celebrati lunedì 17 ottobre alle 15 nella chiesa di Santo Stefano. Saranno presenti tante donne e tanti uomini consapevoli della grande fortuna di averla avuta accanto per cinque anni e dell’immenso valore degli insegnamenti da lei ricevuti.