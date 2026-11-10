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Svolta nelle indagini sull’incidente mortale avvenuto lo scorso 29 ottobre ad Arcore, dove un ciclista di 51 anni, Davide Rinaldi, aveva perso la vita dopo essere stato travolto da una betoniera. I carabinieri della Compagnia di Monza sono infatti riusciti a identificare il conducente del mezzo pesante che dopo l’investimento si era allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

Si tratta di un uomo di 61 anni residente a Cologno Monzese, denunciato in stato di libertà con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga.

L’incidente mortale lungo la Sp45

La tragedia si era consumata nella tarda mattinata del 29 ottobre, nel tratto di intersezione tra la Sp60 e la Sp45, in direzione Monza. Davide Rinaldi, operaio milanese di 51 anni, stava percorrendo la strada in bicicletta quando era stato investito da una betoniera.

L’impatto era stato violentissimo: il ciclista era stato trascinato sull’asfalto dal mezzo pesante e le gravissime lesioni riportate non gli avevano lasciato scampo. L’uomo era morto sul colpo. Il conducente, invece di fermarsi e prestare aiuto, aveva proseguito la propria marcia, facendo perdere le proprie tracce.

Incastrato dalle telecamere

Sono stati i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Monza a ricostruire quanto accaduto ad Arcore. I militari hanno avviato immediatamente gli accertamenti, passando al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche sia private, presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze di alcune persone.

Un lavoro investigativo che ha permesso di individuare il mezzo coinvolto nell’investimento e di risalire all’identità di chi si trovava al volante. La betoniera, intestata a una società di trasporti dell’hinterland milanese, è stata sottoposta a sequestro. Per il 61enne è invece scattata la denuncia a piede libero.