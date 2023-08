La Polizia Locale soccorre un clochard nel Bosco delle Querce

A Seveso nel Bosco delle Querce trovato dalla Polizia Locale un clochard, al quale gli agenti hanno fornito cibo e acqua minerale viste le temperature torride.

La Polizia Locale soccorre un clochard

La Polizia Locale di Seveso, guidata in questo periodo estivo dal commissario Antonio Gramegna, nella giornata di ieri, giovedì 17 agosto, è stata impegnata in un giro ispettivo all'interno delle aree verdi della città, giardini e parchi. Nel Bosco delle Querce è stato trovato un clochard. Grazie alla collaborazione con la Polizia Locale di Cesano Maderno, si è scoperto che si trattava di una persona senza fissa dimora, allontanato dalla famiglia di appartenenza da qualche tempo. Gli agenti sevesini si sono immediatamente adoperati per fornirgli cibo e, viste le alte temperature, acqua minerale. Inoltre gli hanno offerto sostegno morale, provando nel contempo un tentativo di riavvicinamento ai parenti.

I controlli nei parchi della città

Nel mese di agosto c'è da segnalare anche l'attività degli uomini della Protezione Civile di Seveso all'interno di giardini e parchi della città, con controlli periodici per prevenire possibili incendi o pericoli per la vegetazione, come alberi o rami pericolanti. Non si fermano nemmeno i controlli all'interno del Parco delle Groane.

Sequestri e denunce nel parco delle Groane

Il Comune di Seveso, infatti, è uno dei dodici enti locali firmatari di un accordo con Regione Lombardia d'intesa con le Prefetture di Milano, Como e Monza Brianza. Lo scorso sabato 5 agosto le attività di controllo svolte dalle 15 all'una di notte hanno portato a due sequestri di sostanze stupefacenti, in particolare eroina e hashish, una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre alla confisca di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.