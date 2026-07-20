Coda in farmacia dalle prime ore del mattino per assicurarsi il medico di base

Una buona notizia per i pazienti dell’Ambito territoriale di Seveso e Barlassina rimasti senza medico di Medicina generale: da oggi, lunedì 20 luglio 2026, ha preso servizio, con ambulatorio a Barlassina, la dottoressa Elisa Pollini. E gli assistiti rimasti senza medico di famiglia non hanno perso tempo: pur di assicurarsi il servizio si sono messi in coda all’alba alla farmacia «Alla Madonna» del sindaco di Barlassina Paolo Vintani, abilitata al servizio di scelta e revoca del medico.

Coda all’alba in farmacia per il medico di base

«Abbiamo trovato persone in fila dalle 6.30 – spiega il farmacista – Abbiamo distribuito sedie e numerini, perché le agende dell’Ats per consentire il cambio del medico aprivano alle 9. Siamo sempre al fianco dei cittadini e di chi ha bisogno».

Le modalità per scegliere il dottore

Per procedere alla scelta del nuovo medico di famiglia gli assistiti in carico all’Ambulatorio medico temporaneo (Amt) possono accedere alla piattaforma Sioc (Sportello istanze on line cittadino) sul sito dell’Asst Brianza; in caso di difficoltà è possibile inviare una mail all’indirizzo sceltarevoca.seveso@asst-brianza.it segnalando il problema e indicando un recapito telefonico e, in caso di reale impossibilità a utilizzare lo sportello, è possibile telefonare al numero verde regionale 800.638.638 da rete fissa oppure al numero 02.99.95.99 da rete mobile. O ancora si può utilizzare il sito regionale https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ alla sezione «Prenota senza ricetta» o l’App Salutile per fissare un appuntamento allo sportello di scelta e revoca.

Ma c’è chi ha preferito andare in farmacia

Ma in molti, principalmente chi non è pratico coi sistemi informatici, hanno preferito recarsi alle farmacie territoriali abilitate al servizio di scelta e revoca presenti nell’Ambito.

L’orario di accesso all’ambulatorio e i contatti della dottoressa Pollini sono disponibili sul sito di Asst Brianza.