Colto da malore, inutili i soccorsi per un 33enne. L’uomo è stato trovato privo di vita nella camera d’albergo dove alloggiava, in via Marconato a Cesano Maderno.

Un uomo di 33 anni è stato trovato privo di vita questa mattina, venerdì 16 aprile, nella camera di un albergo in cui alloggiava, in via Marconato a Cesano Maderno. La chiamata al numero di emergenza è scattata poco prima delle 11.30. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha subito inviato sul posto ambulanza e automedica ma al loro arrivo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 33enne, con tutta probabilità avvenuto a seguito di un malore. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della tenenza cittadina. Sono in corso accertamenti per stabilire con precisione le cause del decesso.