Comunità pastorale in ansia, si aggravano le condizioni di don Mauro Radice

Comunità pastorale Casa di Betania (che comprende le parrocchie di Agrate, Omate e Caponago) in ansia, si aggravano le condizioni di don Mauro Radice. Il sacerdote sta lottando contro il coronavirus.

Ventilazione assistita

Si fanno sempre più preoccupanti le condizioni di salute di don Mauro Radice, responsabile della comunità pastorale Casa di Betania. Colpito dal Covid la scorsa settimana, trasferito in ospedale venerdì, da oggi è aiutato con la ventilazione assistita, l’ormai noto casco Cpap. A dare notizia dell’aggravamento è stato don Davide Cardinale, responsabile della Pastorale Giovanile, anche lui colpito dal virus insieme al coadiutore, don Giorgio Porta.

“Vi aggiorno sulle condizioni di salute di noi preti – ha scritto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, in una nota inviata ai fedeli, chiedendo loro di pregare – Io e don Giorgio siamo in una fase di letta ripresa. Non abbiamo più febbre ma siamo sempre molto stanchi e affaticati. Giovedì pomeriggio faremo il tampone molecolare. La situazione di don Mauro rimane critica, stiamo aspettando l’evoluzione delle terapie in corso. Attualmente è in reparto. Non è in rianimazione e tollera la respirazione forzata. Vi chiediamo la vostra vicinanza nella preghiera”.

La situazione in paese

Il focolaio di Covid in parrocchia era scoppiato all’inizio della scorsa settimana. Nel giro di 24 ore i tre sacerdoti erano risultati positivi. Le chiese e gli oratori della Comunità sono immediatamente stati chiusi per 15 giorni. Notizie non buone anche sul fronte del numero di agratesi attualmente positivi. Negli ultimi sette giorni il dato è passato da 126 a 151. In parallelo crescono fortunatamente anche i guariti da inizio pandemia, saliti in una settimana da 616 a 655. Stabili a 33 i decessi.