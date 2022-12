Con la droga nei calzini, fermato di notte dai Carabinieri

Con la droga nei calzini è stato fermato di notte dai Carabinieri.

Un'auto sospetta fermata dai Carabinieri

Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre 2022 i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno, mentre stavano transitando in via Milano del Comune di Barlassina, hanno notato una Ford Fusion con due persone a bordo che ha catturato la loro attenzione. I militari hanno quindi proceduto a controllare gli occupanti del veicolo, un 26enne - conducente del mezzo - e un 39enne, entrambi residenti nel Comasco con svariati precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il passeggero aveva la droga nei calzini

Alla luce delle circostanze emerse durante le prime fasi del controllo, i militari hanno deciso di perquisire i due fermati e il mezzo sul quale viaggiavano. Trascorsi alcuni minuti durante i quali negavano di avere alcunché di illegale con loro, i Carabinieri hanno trovato, occultate all'interno del calzino del 39enne, due dosi di cocaina per uso personale in relazione alle quali l'uomo è stato segnalato all'autorità amministrativa.