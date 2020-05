Concorezzo, la bambina caduta dal balcone è fuori pericolo

Concorezzo, la bambina precipitata dal balcone di casa ieri sera è fuori pericolo.

Una notizia davvero ottima quella arrivata proprio in questi minuti, capace di scacciare in un solo colpo ansie e preoccupazioni.

Le sue condizioni

La bimba di due anni è ancora ricoverata all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, ma stando a fonti vicine alla famiglia ora è stata ormai dichiarata fuori pericolo. La piccolina, una volta svegliata dai medici, avrebbe subito riconosciuto i genitori e chiesto del fratello, mostrando di essere vigile e cosciente e di aver risposto in maniera positiva alle cure prestate dal personale sanitario.

Latte e cartoni

Non solo, perché oltre all’abbraccio di mamma e papà, la bimba avrebbe chiesto anche di poter avere del latte e di guardare dei cartoni animati, suscitando la divertita reazione dei medici, che a quel punto non hanno più avuto dubbi che il peggio fosse ormai alle spalle.

La caduta e la paura

La bambina, ricordiamo, era precipitata nella serata di ieri dal balcone della sua abitazione in via Da Vinci. La macchina dei soccorsi si era subito mobilitata alla chiamata di emergenza, con i paramedici che si erano fiondati sul posto in codice rosso. Le condizioni della piccolina erano apparse subito molto gravi, tanto da rendersi necessario il trasferimento a bordo dell’elicottero in ospedale a Bergamo, dove ha poi trascorso la notte nel reparto di Terapia Intensiva. Sempre circondata dall’affetto dei genitori e dell’intera comunità, stretta nella preghiera in attesa di ricevere la stupenda notizia.