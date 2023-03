Condannati a 7 e 8 anni i due fratelli che ammazzarono Simone

Sette anni di carcere per l'uno e 8 per l'altro. Questa la sentenza di primo grado emessa ieri, venerdì 24 marzo, dal Tribunale per i minorenni di Milano.

Condannati due fratelli

Condanne lievi per i due fratelli di Pessano con Bornago che il 29 settembre del 2021 uccisero, durante una rissa, Simone Stucchi di Vimercate all'epoca dei fatti 22enne.

Due anni di messa alla prova e domiciliari, invece, per un terzo minore che partecipò all'agguato ma non materialmente all'omicidio.

I maggiorenni già condannati

Condanne che si vanno ad aggiungere a quelle di altri 4 maggiorenni, sempre della banda di Pessano, già giudicati con rito abbreviato. Altri, due, invece, saranno nuovamente in aula il prossimo 18 aprile per il procedimento con rito ordinario.

Presenti ieri in aula la madre, di Simone, Daniela, e la sorella Andrea che sin dal primo momento, insieme a papà Massimiliano, chiedono che venga fatta giustizia. Una famiglia molto conosciuta a Vimercate dove gestisce, nel centro storico, un'edicola.

Quel maledetto 29 settembre di due anni fa

L'omicidio di Simone Stucchi era avvenuto al culmine di una rissa tra due gruppi di ragazzi, uno di Pessano con Bornago e uno di Vimercate, che si erano dati appuntamento in un giardinetto di Pessano per "un regolamento di conti" pare per una questione di droga. Diversi di loro, in particolare tra i pessanesi, si erano presentati armati. Poi era spuntato il coltello con il quale il 22enne di Vimercate era stato colpito a morte.

La mamma: "Condanne lievi, nessun pentimento dai ragazzi e dalle famiglie"

"Di certo ci aspettavamo condanne più pesanti perché in dibattimento le responsabilità di chi ha ucciso Simone sono emerse in maniera chiara e inequivocabile - ha commentato mamma Daniela - Anche se qualsiasi pena non ci riporterebbe in ogni caso indietro Simone. Anche quest'ultima udienza è stata una vera sofferenza fisica. Sentir parlare quei ragazzi, che mai hanno mostrato un briciolo di pentimento né direttamente né attraverso i loro famigliari e sentire le arringhe difensive loro avvocati è ogni volta per noi terribile. I minori coinvolti in procedimenti penali vengono molto tutelati, anche se autori di reati gravissimi".

Ora non resta che attendere, entro 90 giorni, che la sentenza venga depositata per conoscere le motivazioni. Molto probabile che i condannati ricorrano in appello.

Sulla tomba per il 24esimo compleanno

Intanto si avvicina la data di quello che sarebbe stato il 24esimo compleanno di Simone. Come già accaduto nel 2022, in occasione del primo anniversario della morte, famigliari, amici e conoscenti il prossimo 30 marzo si ritroveranno davanti alla sua tomba, nel cimitero di Vimercate.