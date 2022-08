Consegnava la droga in bicicletta, denunciato dalla Polizia Locale

Consegnava la droga in bicicletta: è stato denunciato a piede libero dalla Polizia Locale per detenzione di stupefacenti al fine dello spaccio. E' successo nel fine settimana a Seregno.

Continuano le attività di monitoraggio del Nucleo sicurezza urbana e polizia giudiziaria della Polizia Locale di Seregno. Attività finalizzate, tra le altre, al contrasto della circolazione e dello spaccio di stupefacenti. Lo scorso fine settimana gli agenti del comandante Maurizio Zorzetto hanno rintracciato in corso Matteotti un cittadino extracomunitario, già notato al Comando.

Aveva addosso cinque dosi di cocaina

Sorpreso senza documenti, l'uomo è stato accompagnato in Comando per l'identificazione ed è così risultato già destinatario di ben sei ordini di lasciare il territorio nazionale. L'uomo, al cui carico risultano numerosi precedenti penali, è stato fermato, come detto, mentre in bicicletta si stava recando a consegnare alcune dosi di stupefacenti. Trovato in possesso di 5 dosi di cocaina, è stato denunciato a piede libero per detenzione al fine dello spaccio, oltre che per il reato di permanenza illecita sul territorio nazionale nonostante l'ordine del questore.