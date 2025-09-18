Gli agenti erano in servizio con il supporto di un'unità cinofila, nell'ambito del “Progetto Groane 2025 Controllo Parchi e Stazioni"

Impegnata in un servizio di contrasto al consumo e allo spaccio di stupefacenti, martedì 16 settembre 2025 la Polizia Locale di Cesano Maderno ha sanzionato due persone.

Consumo e spaccio di stupefacenti, scattano le sanzioni

Gli agenti del comandante Gabriele Caimi erano in servizio con il supporto di un’unità cinofila, nell’ambito del “Progetto Groane 2025 Controllo Parchi e Stazioni” quando hanno sorpreso in flagranza due cittadini, uno extracomunitario e uno italiano, mentre consumavano stupefacenti.

Il primo è stato individuato dagli agenti in zona stazione, vicino alla ciclabile di via Como, il secondo presso la Cittadella dei Ragazzi, alla Sacra Famiglia: era a bordo del proprio veicolo. Quest’ultimo, a seguito di una approfondita perquisizione, è stato anche trovato in possesso di quasi 5 grammi di sostanza stupefacente, oltre a quella che stava consumando.

Sospensione della patente

Per entrambi sono immediatamente scattate le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cesano Maderno con l’ordine di allontanamento, oltre alle sanzioni amministrative prevista dal Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Per la persona trovata in possesso dei 5 grammi di droga, inoltre, è scattata anche la sospensione di 30 giorni della patente di guida.

I percorsi di recupero dalla tossicodipendenza

I due cittadini verranno segnalati alle autorità competenti per attivare i percorsi di recupero dalla tossicodipendenza.