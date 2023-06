Controlli dei Carabinieri alla stazione di Carnate: denunce e segnalazioni

Controlli dei Carabinieri alla stazione di Carnate: scattano denunce e segnalazioni. L'operazione, condotta da una dozzina tra uomini e donne in uniforme unitamente agli agenti della Polizia locale, hanno dato atto a un servizio straordinario di controllo del territorio.

Carabinieri alla stazione di Carnate: denunce e segnalazioni

Venerdì i militari e i vigili sono rimasti impegnati dalle 16 alle 22 proprio nei pressi dello scalo ferroviario al fine di garantire un maggior senso di sicurezza per i pendolari. Sotto la lente d’ingrandimento dei militari le zone “calde” in particolare la banchina dei binari, i sottopassi nonché il vicino giardinetto comunale di via Pascoli. In totale sono state controllate circa 70 persone.

L'esito dei controlli

Durante il controllo, un cittadino nigeriano veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 12 centimetri, di cui 7 di lama, venendo deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre sia lui che un connazionale sono stati trovati in possesso di una piccola quantità di stupefacente inferiore al grammo e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.

La stazione, zona critica

La stazione rappresenta da sempre una zona critica di Carnate e viene costantemente monitorata dalle Forze dell'ordine. Nei mesi di novembre 2022 e marzo 2023 erano stati anche eseguiti servizi congiunti con i reparti specializzati dell’Arma (NIL e NAS) volti a verificare i locali quali pizzerie e minimarket presenti in via Roma, soventi ritrovo di giovani dediti al “bivacco”. In alcuni esercizi erano state riscontrate carenze igieniche strutturali, nonché la presenza di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e la mancata formazione ai lavoratori in materia di salute e sicurezza. Ad agosto del 2022, invece, due trapper erano stati arrestati per rapina ai danni di un operaio nigeriano; nell'ottobre scorso, infine, un pusher 22enne era stato fermato con la droga nelle mutande.