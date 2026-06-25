Controlli della Polizia Locale: veicoli sequestrati e multe per abbandono di rifiuti

Sei veicoli sequestrati, 56 mezzi controllati, due sanzioni per abbandono di rifiuti e 26 test etilometrici con esito negativo. E’ l’esito dei controlli eseguiti nel fine settimana dalla Polizia Locale di Meda sulle strade, nelle aree verdi e nei punti del territorio maggiormente interessati da criticità ambientali.

Sei veicoli sequestrati su 56 controllati

Nel corso delle verifiche sulla regolarità dei veicoli in circolazione sono stati disposti sei sequestri amministrativi per assenza della copertura assicurativa. Le pattuglie hanno controllato complessivamente 56 veicoli, effettuato 26 accertamenti etilometrici e hanno elevato quattro sanzioni per violazioni delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada.

Multe per abbandono di rifiuti

Le verifiche degli agenti hanno riguardato, inoltre, i parchi cittadini, con passaggi nelle ore serali per prevenire situazioni di disturbo e controllare il rispetto degli spazi pubblici. L’attività ha interessato anche il contrasto all’abbandono di rifiuti. Sono state accertate due violazioni, con le relative sanzioni, in aree sottoposte a monitoraggio.

Prosegue il servizio di trasporto organi della Polizia Locale

Accanto ai servizi ordinari sul territorio, la Polizia Locale ha garantito il servizio di trasporto organi. Nel fine settimana gli operatori hanno effettuato trasferimenti prelevando gli organi e tessuti dalle strutture ospedaliere di Milano e Monza, assicurando il recupero e la consegna degli organi destinati ai trapianti secondo le procedure previste dalla rete sanitaria.

Delpero: “Garantiamo un presidio costante sul territorio”

«Il lavoro svolto nel fine settimana conferma l’importanza di un presidio costante e organizzato del territorio – dichiara il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero – I controlli sulla circolazione, sull’abbandono dei rifiuti e sulle aree sensibili della città rientrano in un’attività quotidiana che punta a prevenire le criticità e a intervenire con tempestività quando necessario. Il servizio di trasporto organi rappresenta inoltre un impegno delicato, che gli operatori svolgono con attenzione e senso di responsabilità».

Mariani: “La Polizia Locale ha un ruolo fondamentale”