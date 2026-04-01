Controlli interforze a Meda, Cabiate e Cogliate

Controlli serali congiunti della Polizia Locale tra Meda, Cabiate e Cogliate: verifiche su strada, controlli su alcol e stupefacenti e interventi mirati per la sicurezza urbana.

Controlli interforze della Polizia Locale

Nella serata di sabato 28 marzo si è svolta un’operazione congiunta che ha coinvolto la Polizia Locale di Meda, Cabiate e Cogliate, nell’ambito della collaborazione attiva tra i tre Comuni. L’intervento, organizzato per rafforzare la sicurezza sul territorio e prevenire comportamenti illeciti, ha visto l’impiego coordinato di personale, mezzi e unità cinofile specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti.

A Cabiate controllati 52 mezzi, due conducenti positivi all’alcoltest

A Cabiate sono stati controllati 50 autoveicoli e 2 autocarri; nel corso del servizio sono state eseguite 4 ispezioni veicolari con l’ausilio delle unità cinofile, effettuati 26 controlli etilometrici. Durante il servizio sono stati individuati due conducenti positivi all’alcoltest e sono stati eseguiti sequestri amministrativi per veicoli privi di copertura assicurativa. Nel corso dei controlli, un automobilista ha tentato di sottrarsi all’alt invertendo la marcia: fermato poco dopo, è risultato privo di patente e alla guida di un veicolo non assicurato.

Coltello e droga a Meda

L’operazione è proseguita nel territorio di Meda, in via Indipendenza, dove l’attenzione si è concentrata sul controllo dei veicoli in transito nell’area centrale. Nel corso di un accertamento, gli agenti hanno rinvenuto a bordo di un’auto un coltello di notevoli dimensioni, successivamente sequestrato, con denuncia del possessore per porto abusivo di arma. In un secondo intervento, grazie al supporto dell’unità cinofila, è stata individuata la presenza di sostanza stupefacente su un autocarro: un passeggero è stato trovato in possesso di droga per uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura.

A Cogliate controlli interforze sull’abuso di alcol e stupefacenti

La fase conclusiva dell’operazione si è svolta a Cogliate con ulteriori controlli mirati in particolare alla prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, ambito nel quale il supporto delle unità cinofile si è rivelato particolarmente efficace. L’intervento conferma l’importanza della collaborazione tra Comuni e dell’azione coordinata della Polizia Locale, che consente di rafforzare i controlli e garantire una presenza più efficace sul territorio.