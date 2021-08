Controlli serali: un uomo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Controlli serali a Bovisio Masciago: un uomo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Continuano a ritmo serrato i pattugliamenti degli agenti di Polizia Locale in città.

Resistenza a pubblico ufficiale

Durante i pattugliamenti serali della Polizia Locale che si sono prolungati fino a mezzanotte, gli agenti hanno denunciato un bovisiano per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, non si sarebbe fermato al posto di controllo sulla Nazionale dei Giovi.

I controlli non si fermano

I controlli serali della Polizia Locale non si fermano. Nel mirino ci sono le zone sensibili della movida selvaggia, luoghi in cui i residenti lamentano schiamazzi e abbandono di rifiuti. Durante i pattugliamenti di ieri, venerdì 27 agosto, oltre alla denuncia penale per resistenza a pubblico ufficiale, sono state 70 le persone identificate, 15 i veicoli fermati e 7 verbali per violazioni del Codice della strada.