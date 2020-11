Coronavirus, i contagi aggiornati I DATI COMUNE PER COMUNE

Coronavirus, i contagi aggiornati Comune per Comune. Covid-19 continua a correre e purtroppo questa settimana sono tanti anche i decessi.

Di seguito i dati dei contagi Comune per Comune alla data di oggi con un raffronto a otto giorni fa (qui i dati precedenti). Un raffronto significativo perché mette in luce come purtroppo il virus continua a correre e in poco più di una settimana in alcuni centri i contagiati sono aumentati di oltre il 50%.

Anche complessivamente, prendendo in considerazione tutta la Provincia, del resto i contagi sono cresciuti di circa il 50%, passando dai 15.850 di otto giorni fa ai 23.721 di oggi. In poco più di una settimana abbiamo contato in Provincia 89 decessi, quasi 9 al giorno. Era da mesi che non perdevamo così tanti cari a causa della pandemia. I morti ufficiali per Covid-19 nella nostra Provincia sono 1.048.

Il virus, insomma, continua a circolare in Lombardia, da oggi zona rossa, dove ormai da qualche giorno le Province più colpite, oltre alla Città Metropolitana di Milano, sono proprio Monza e Brianza e Varese.

Anche in Italia, purtroppo, in questi giorni contiamo tante vittime, 446 oggi e 445 ieri, siamo tornati in pratica ai dati di maggio, quando con fatica stavamo cercando di uscire dalla pandemia.

Qui presentiamo i contagi dei 55 Comuni brianzoli, va sempre tenuto presente che nel dato – da inizio pandemia – sono compresi tanto gli attuali contagiati che i guariti e anche chi purtroppo non ce l’ha fatta.

I contagi Comune per Comune

Comune 29 ottobre 6 novembre

Agrate 219 298

Aicurzio 19 31

Albiate 85 138

Arcore 261 374

Barlassina 157 222

Bellusco 128 183

Bernareggio 191 276

Besana 257 410

Biassono 258 358

Bovisio M. 272 455

Briosco 83 123

Brugherio 775 1.063

Burago M. 43 73

Busnago 145 171

Camparada 30 40

Caponago 87 121

Carate Brianza 375 511

Carnate 120 170

Cavenago 124 160

Ceriano L. 117 185

Cesano M. 734 1.121

Cogliate 124 244

Concorezzo 359 508

Cornate 145 193

Correzzana 43 65

Desio 827 1.232

Giussano 518 778

Lazzate 118 207

Lentate 219 360

Lesmo 145 215

Limbiate 794 1.275

Lissone 846 1.286

Macherio 125 193

Meda 365 595

Mezzago 57 81

Misinto 86 154

Monza 2.563 3..639

Muggiò 445 652

Nova M. 412 709

Ornago 55 96

Renate 75 108

Roncello 62 86

Ronco B. 46 60

Seregno 808 1.272

Seveso 408 654

Sovico 124 219

Sulbiate 51 73

Triuggio 114 190

Usmate V. 166 239

Varedo 229 379

Vedano 149 202

Verano 155 237

Veduggio 63 94

Villasanta 235 337

Vimercate 439 607

