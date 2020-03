Coronavirus, primi casi a Bovisio e Limbiate. A Varedo intanti i contagiati sono saliti a quattro, a Nova Milanese nove in pochissimi giorni

Coronavirus, primi casi a Bovisio e Limbiate

Ats Brianza ha ufficializzato al sindaco di Bovisio Masciago Giovanni Sartori il primo caso di tampone positivo. La comunicazione è avvenuta nella tarda serata di sabato 14 marzo. La persona contagiata è un ultra settantenne e le sue condizioni di alute al momento non sono note, tantomeno se si trova ricoverato in ospedale oppure a casa in quarantena

L’invito del sindaco Sartori

Il sindaco invita tutti a non lasciarsi prendere dal panico: “La vita continua, siamo chiamati a fare tutti la nostra parte con atteggiamenti responsabili. Quindi raccomando a tutti di rispettare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le ordinanze comunali. Per l’ennesima volta chiedo a tutti di rimanere a casa. Un augurio di pronta guarigione al nostro concittadino”.

Contagi a Limbiate e Nova Milanese

Il Coronavirus è arrivato anche a Limbiate. Dei primi due casi ne ha dato comunicazione il sindaco Antonio Romeo giovedì 12 marzo con un video, ma ad oggi, lunedì 16, sono già saliti a cinque. A Nova Milanese invece il numero dei contagiati è arrivato a 9.

Altri due casi a Varedo

Salgono a quattro i casi di Coronavirus a Varedo. Oltre ai due già resi noti una settimana fa, questa mattina, lunedì 16 marzo, il sindaco Filippo Vergani ha comunicato l’esistenza di altri due contagiati. Si è rimesso invece il dipendente comunale che stato il primo caso in città. Come annunciato l’Ufficio Servizi sociali ha riperto giovedì 12 marzo.