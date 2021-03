Covid: ultima settimana in chiaroscuro. Sono diminuiti in modo sensibile i contagi (oggi 164) ma sono aumentati purtroppo i decessi.

Covid: ultima settimana in chiaroscuro

Sono calati sensibilmente in contagi nell’ultima settimana in Provincia di Monza e della Brianza. Dopo due settimane consecutive sopra quota tremila siamo tornati intorno ai 2.500. Siamo sempre sopra i 250 contagi settimanali ogni centomila abitanti (285) ma i numeri dei tamponi positivi negli ultimi sette giorni ci fanno ben sperare.

Non così purtroppo per quel che riguarda i decessi. Negli ultimi sette giorni sono morte altre 54 persone (erano stati 46 i decessi registrati nella settimana precedente) che portano il totale dei decessi Covid nella nostra Provincia da inizio pandemia a 2.197 morti, per la stragrande maggioranza persone anziane.

Oggi in Lombardia e in Italia

Oggi, domenica 28 marzo, a fronte di 43.334 tamponi eseguiti, sono 3.520 i nuovi positivi in Lombardia, dunque una percentuale dell’8,1%. Sono leggermente diminuiti i ricoverati in generale: + 16 in terapia intensiva (dove sono 868) e – 55 negli altri reparti (7069). 75 i decessi, che portano il totale da inizio epidemia a 30.462.

In Italia oggi sono stati registrati 19.611 nuovi casi e 297 morti. Ieri i casi erano stati 23.839, le vittime 380. In calo anche il numero dei tamponi effettuati (272.630 oggi, 357.154 ieri) con il tasso di positività che sale al 7,2%, rispetto al 6,7% di ieri.

Sono 3.679 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 44 più di ieri. Nei reparti ordinari sono ricoverate 28.701 persone, in aumento di 80 unità rispetto a ieri.

I dati nelle province lombarde di domenica 28 marzo

Brescia 601

Bergamo 327

Mantova 277

Pavia 212

Milano 1.146

Monza e Brianza 164

Como 154

Cremona 152

Varese 134

Lecco 124

Sondrio 95

Lodi 57