Sequestro di droga nei controlli durante la movida

Seregno

Nei guai il cliente di un bar, all'esterno del locale nascoste fra le siepi altre dosi di cocaina, hashish e marijuana. Denunciato un ladro d'abbigliamento, che ha colpito il proprietario del negozio dopo una discussione.

Nella notte scorsa sequestro di droga e una denuncia. Continua l’azione di prevenzione e contrasto ad opera dei Carabinieri per contenere la movida: nei controlli nessun positivo all’alcoltest e in regola tutti i Green pass.

I controlli dell'Arma nella movida

Continuano i servizi straordinari di controllo disposti dalla Compagnia dei Carabinieri di Seregno per contenere la cosiddetta movida, con particolare attenzione all'abuso di sostanze alcoliche, allo spaccio di droga e ai fenomeni di criminalità urbana. L’attività si è sviluppata nelle zone più sensibili di Seregno, dalle 18 di ieri (venerdì 19 novembre) fino alle prime luci dell’alba. Sono stati impiegati 45 militari, due squadre in abiti civili e un'unità cinofila di Casatenovo (Lecco), che hanno controllato 184 persone, 67 veicoli e 13 esercizi commerciali, nei quali è stato verificato anche il Green pass degli avventori.

Bloccato un ladro d'abbigliamento

Nel corso della serata una pattuglia della Stazione locale dei Carabinieri è intervenuta in via Cadore, dove è stato sorpreso un 45enne di origine egiziana mentre usciva da un negozio con alcuni capi d'abbigliamento privati delle placche antitaccheggio. La merce era nascosta in uno zainetto, ma il furfante è stato notato dal proprietario. Lo straniero, dopo una discussione, ha colpito il titolare con un pugno al petto. Al termine degli accertamenti, il 45enne è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e percosse.

Cliente di un bar con la droga

In un bar un giovane originario di Cantù ha dovuto fare i conti con il fiuto del cane addestrato “Ocsi”, che ha permesso di rinvenire della droga in suo possesso. Il soggetto è stato segnalato alle autorità competenti. Il cane ha poi indirizzato i militari dell'Arma nelle vicinanze del locale, dove erano state occultate nelle siepi ulteriori dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana. Altri cinquanta grammi di cocaina, invece, sono stati sequestrati in un condominio di Giussano. Nel corso della nottata inoltre otto persone sono state sottoposte ad alcoltest, con esito negativo.