Minorenni denunciati dopo la fuga sullo scooter rubato

A Seregno, al termine di un inseguimento, fermati e denunciati dalla Polizia Locale due minorenni in sella a uno scooter risultato rubato.

Un lungo inseguimento

Nella giornata di ieri, venerdì 27 settembre, una pattuglia della Polizia Locale, in transito lungo via Messina, ha notato un ciclomotore con a bordo due persone che procedeva nella direzione opposta. Il conducente e il passeggero, quest'ultimo privo di casco protettivo, alla vista degli agenti hanno cercato di coprirsi il volto e hanno aumentato la velocità. La pattuglia ha deciso di eseguire controlli più approfonditi e si è posta all'inseguimento del veicolo.

La fuga verso la Ss 36

Il ciclomotore in fuga ha tentato più volte di far perdere le proprie tracce, ignorando le precedenze, con manovre improvvise e simulando ripetutamente l'intenzione di fermarsi per poi ripartire. In un'ultima disperata manovra, il conducente ha imboccato una strada ciclopedonale nel tentativo di far perdere definitivamente le proprie tracce. Grazie alla conoscenza del territorio, però, gli agenti sono riusciti a identificare il punto di uscita dei fuggiaschi lungo la rampa di accesso alla Ss 36 in direzione Monza.

Bloccati due minorenni

Lì hanno riconosciuto i due soggetti che, dopo aver abbandonato il ciclomotore, stavano cercando di fuggire a piedi risalendo la carreggiata. La Polizia Locale ha quindi fermato i due individui e, con il supporto delle altre pattuglie intervenute, ha recuperato il ciclomotore a breve distanza, all'interno di un'area verde. I due sono stati identificati: L.M. (classe 2006) e F.M. (classe 2007), entrambi minorenni e residenti a Seregno, di cui uno gravato da precedenti di polizia.

Denunciati e maxi multa al conducente

Il ciclomotore, dai successivi accertamenti, è risultato rubato. Dopo essere stati condotti presso il comando per le operazioni di rito e riaffidati ai genitori, entrambi sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre il conducente è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, mancato rispetto dell'alt, guida pericolosa, utilizzo di casco non omologato e trasporto di passeggero senza casco, per un totale di circa seimila euro. Il ciclomotore è stato restituito alla legittima proprietaria.