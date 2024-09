Domenica le visite guidate alla Biblioteca Capitolare

Domenica, 29 settembre, proseguono le visite alla Biblioteca Capitolare di Seregno, condotte dagli allievi delle classi 4 AT e 4 BT dell’istituto Martino Bassi, indirizzo Turismo, nell’ambito della rassegna Ville Aperte, promossa dalla Provincia.

Le visite guidate dagli studenti del Bassi

Le visite sono state preparate a partire dall’aprile scorso e rientrano nelle iniziative del Pcto (Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento): gli allievi (nelle foto gentilmente concesse da Maurizio Esni) sono stati preparati dal professor Enrico Mariani, docente dell'istituto Bassi e collaboratore alla Capitolare, sotto la direzione del tutor scolastico, la professoressa Valentina De Riso e del tutor aziendale, in questo caso per la parrocchia San Giuseppe l’architetto Carlo Mariani, conservatore della Biblioteca Capitolare.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Tre appuntamenti domenica alla Capitolare

Sono ormai alcuni anni che la Capitolare aderisce a Ville Aperte per far conoscere al grande pubblico il patrimonio che vi si custodisce, in ogni edizione con una prospettiva diversa. Domenica, nel secondo week end dell'iniziativa, le visite sono in programma in tre distinti momenti del pomeriggio: alle 15, 16 e 17. Iscrizioni sull’App ville aperte in brianza o sul sito www.villeaperte.info