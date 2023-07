Desio piange l'amato medico di famiglia Nicola Mazzacuva

Lutto a Desio per la scomparsa di Nicola Mazzacuva, medico di base in pensione. Era stato anche presidente del Consiglio comunale tra il 2000 e il 2011.

Medico per oltre 40 anni

Classe 1951, originario di Reggio Calabria, dopo aver lavorato per un anno a Bologna, Nicola Mazzacuva si era trasferito a Desio e aveva lavorato in città come medico di famiglia per oltre 40 anni. Uomo stimato e apprezzato per la sua gentilezza, la sua disponibilità e la sua professionalità, è scomparso sabato 22 luglio a causa di una grave malattia.

"Una vocazione più che una professione - racconta Giuseppe, uno dei quattro figli insieme a Mariangela, Danilo e Vanessa - Ha unito generazioni. Non si sottraeva a nessuno: rispondeva sempre presente in caso di bisogno. Adorava il suo lavoro".

Consigliere di Forza Italia

Oltre che nel proprio lavoro, Mazzacuva si era impegnato anche in politica. Era stato consigliere per il Partito Socialista nei primi anni '90, mentre dal 2000 al 2011, candidato per Forza Italia e Pdl, era stato presidente del Consiglio comunale. Anche il sindaco Simone Gargiulo ha voluto ricordarlo:

"Il dottor Mazzacuva è stato storico medico di famiglia della nostra città e presidente del Consiglio comunale. Da parte mia e di tutta l’Amministrazione il ringraziamento per il lavoro svolto in favore della nostra comunità, con le più sentite condoglianze alla famiglia".

Mercoledì alle 10 sono in programma i funerali in Basilica di Seregno. La richiesta dei familiari è niente fiori, ma donazioni all'associazione Salute Donna, a cui il dottore era molto legato.