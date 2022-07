Domani i funerali di Kevin, il 21enne morto in un incidente in moto

Si terranno domani a Meda i funerali del giovane 21enne che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

A Meda i funerali di Kevin

Domani la città si fermerà per dare l'ultimo saluto a Kevin Galimberti (nella foto in copertina), il 21enne medese rimasto vittima di un tremendo incidente in moto avvenuto due sabati fa a Cabiate.

La cerimonia si terrà domani, lunedì 18 luglio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente nel centro di Meda.

Il tragico incidente

Ha lottato per un giorno e mezzo all’ospedale San Gerardo di Monza, ma non ce l’ha fatta Kevin Galimberti, il 21enne medese (avrebbe compiuto 22 anni il 10 agosto) rimasto vittima di un tragico incidente nel paese del Comasco.

Lo scorso sabato 9 luglio, nei pressi del cimitero di Cabiate, in via Ariosto la Honda Shadow del 21enne si è scontrata violentemente a una Fiat Punto sulla quale si trovava un 19enne di Cantù.

L'impatto è stato davvero molto violento. L’auto che percorreva via Ariosto era in fase di svolta a sinistra per immettersi in via Fermi quando è avvenuto l’impatto con la motocicletta di Kevin.

La corsa disperata in ospedale

Il 21enne medese era stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni molto serie.

Ferito anche il giovane conducente dell’utilitaria, che era stato trasportato invece all’ospedale di Desio.

Lunedì scorso, purtroppo, il giovane è spirato all'ospedale di Monza dove era ricoverato accudito dai famigliari.