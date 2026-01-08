Doppio incidente in via Per Mariano, coinvolti anche dei bambini

Doppio incidente in via Per Mariano a Lentate sul Seveso, nella giornata di ieri, mercoledì 7 gennaio 2026. Coinvolti anche dei bambini.

Incidente tra due auto alle Quattro Strade

Il primo sinistro si è verificato poco prima delle 9.30 nei pressi delle Quattro Strade, incrocio noto per l’alta incidentalità. Per motivi in fase di accertamento due auto si sono scontrate e a rimanere ferita è stata una donna di 43 anni, trasferita in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.

Schianto all’incrocio con via Vico

Il secondo incidente è successo nel pomeriggio, poco dopo le 15, all’incrocio con via Vico. In base a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale giunti sul posto, una Fiat Punto con a bordo un 25enne di Nova Milanese stava percorrendo via Per Mariano in direzione Lentate, con l’intento di svoltare in via Vico. Forse perché abbagliato dalla luce del sole, stando a quanto da lui dichiarato, non si è accorto che in quel momento in direzione opposta, verso Mariano, stava transitando una Renault 5 condotta da una 36enne residente a Lentate e con a bordo i due figli di 10 e 7 anni.

Sul posto Polizia Locale, soccorritori del 118 e Vigili del Fuoco

A seguito dell’impatto i veicoli sono rimasti pesantemente danneggiati. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze: soccorse dai sanitari della Croce Rossa Alte Groane e da Varedo Soccorso, sono tutte state portate in ospedale in codice verde. In via Vico sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Seregno per mettere i veicoli in sicurezza.