Dramma in casa, 74enne trovato senza vita il giorno del suo compleanno

Anziano trovato morto nella sua abitazione di Arcore proprio il giorno del suo 74esimo compleanno. Il tragico ritrovamento è avvenuto all'alba di oggi, sabato 26 agosto 2023, in un appartamento di un condominio di via Beretta.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale, viveva da solo e proprio oggi, sabato 26 agosto 2023, avrebbe soffiato 74 candeline. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa e amico della vittima, non riuscendo a mettersi in contatto con l'uomo e sapendo che la vittima non stava bene da giorni, ha avvisato il comando della Polizia locale di via Corridoni.

Sul posto la Polizia locale

Gli uomini guidati dal vicecomandante Maria Scognamiglio, in compagnia dell'amico della vittima, che aveva le chiavi di casa del 74enne, si sono prontamente recati in via Beretta e, dopo aver suonato più volte al campanello di casa senza aver ottenuto risposta, hanno fatto irruzione nella casa scoprendo il corpo dell'uomo riverso a terra e già privo di vita da diverse ore.

Tra le ipotesi sulle cause del decesso la più probabile è quella che possa trattarsi di morte naturale anche se al momento le forze dell'ordine non escludono nessuna ipotesi.

Nel mese di giugno un caso simile a Bernate

Nel giugno scorso, ricordiamo, un altro arcorese, sulla settantina, venne trovato morto in casa a Bernate. Il ritrovamento del cadavere avvenne lo scorso sabato 17 giugno 2023, poco dopo mezzogiorno. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa dell'uomo, residenti in via Durini i quali, non vedendolo uscire di casa da qualche giorno, si sono insospettiti e hanno allertato la Polizia locale.