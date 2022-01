Cesano Maderno

Servizio serale della Polizia Locale per controllare le zone sensibili della città.

Controlli per contrastare lo spaccio ed il consumo di droga: a Cesano Maderno fermati e segnalati alla Prefettura due consumatori.

Droga, fermati e segnalati alla Prefettura due consumatori

Ieri, mercoledì 19 gennaio, la Polizia Locale di Cesano Maderno è stata impegnata in un servizio serale per controllare le zone sensibili della città. Occhi puntati, in particolare, nella zona di via Monteverdi a due passi dalla vecchia stazione e nei parchi, punti del territorio comunale da cui erano arrivate in Municipio segnalazioni da parte di cittadini.

Fermati due quarantenni residenti in città

Nel corso dell'intervento sono state fermate e segnalate alla Prefettura due persone per possesso di sostanza stupefacente ad uso personale. Entrambi quarantenni, entrambi residenti in città, i due uomini sono stati sorpresi nei pressi del polo commerciale di via Monteverdi e alla Snia, nei pressi del Bosco delle Groane.

"Più sicurezza alla cittadinanza"

La droga è stata sequestrata. “Il servizio è stato concordato con il sindaco Maurilio Longhin e si inserisce nell'ottica di una maggiore interazione con i cittadini al fine di ampliare il senso di sicurezza che cerchiamo di offrire alla cittadinanza” commenta la comandante Francesca Telloli, dirigente dell'area comunale Città sicura. La Polizia Locale in questi giorni è impegnata anche sul fronte dei controlli per il rispetto della normativa anti Covid.