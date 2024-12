I Carabinieri della Stazione di Carate Brianza, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà due minorenni, di 15 e 16 anni, entrambi residenti a Carate Brianza, per i reati di tentata rapina e lesioni ai danni di un coetaneo 16enne.

Due minorenni denunciati per tentata rapina e lesioni nei confronti di un coetaneo

Il tutto si è verficato nei pomeriggio di mercoledì 27 novembre 2024, quando i militari sono intervenuti presso un istituto

scolastico del comune, dopo che uno studente aveva riferito di essere stato vittima di un’aggressione avvenuta poco prima alla fermata dell’autobus.

Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata avvicinata da due coetanei, frequentatori dello stesso istituto e conosciuti di vista, i quali, con l’intento di sottrargli lo zaino, lo avevano strattonato e colpito ripetutamente al volto. Nonostante l’aggressione, il giovane era riuscito a opporre una decisa resistenza, costringendo i due a desistere e a darsi alla fuga.

L’identificazione dei responsabili è stata possibile grazie alle foto fornite dalla vittima, estratte da un noto social network, e alle testimonianze raccolte. Gli accertamenti effettuati presso l’istituto scolastico hanno confermato la loro identità.

I due minorenni sono stati accompagnati presso il Comando Carabinieri di Carate Brianza per le formalità di rito e successivamente affidati ai rispettivi genitori. Dell’accaduto è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Un'altra aggressione tra giovanissimi pochi giorni prima

Sempre la scorsa settimana, il 25 novembre, i Carabinieri della Stazione di Carate Brianza avevano denunciato in stato di libertà un 16enne, residente a Casatenovo, con l’accusa di minaccia, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. L'aggressione anche in questo caso era avvenuta alla fermata dell'autobus in viale Brianza e ad essere trasportato in ospedale era stato un 17enne.

(foto archivio)