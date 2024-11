Barlassina in lutto per Marco Belloni, uno dei cittadini benemeriti più illustri. Il papà del Teatro Belloni, il teatro d'opera più piccolo al mondo, si è spento a 77 anni.

E' morto il papà del Teatro Belloni

Nato a Barlassina il 3 ottobre 1947, cresciuto in una famiglia di mobilieri, Marco Belloni ha legato indissolubilmente il suo nome al Teatro Belloni. Amante della musica e della cultura, con il figlio Giovanni ha regalato ai suoi concittadini il Teatro d’opera più piccolo del mondo, rendendolo un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati. un gioiello di arte, cultura e falegnameria barlassinese. Dal 1875 la famiglia Belloni produce a Barlassina mobili di pregio e Marco Belloni rappresentava un pezzo di questa dinastia da sempre legata anche al mondo culturale. Nei primi anni 2000, in seguito al trasferimento della fabbrica da via Colombo, si era ritrovato con il vecchio mobilificio vuoto e una grande idea: realizzare un teatro lirico. Ha creato un vero e proprio capolavoro, il più piccolo teatro al mondo che ogni anno permette a barlassinesi e non di godere di spettacoli di altissimo livello, in un ambiente che davvero non ha rivali.

Ha regalato a Barlassina una Scala in miniatura

È una vera e propria Scala in miniatura quella che ha regalato a Barlassina: solo cento posti, ma ogni particolare è curato nei minimi dettagli, dai palchetti alla platea, dal palcoscenico agli asini dipinti, simbolo di Barlassina. Per la sua attività è stato nominato cittadino benemerito nel 2012 e ancora oggi il teatro, sotto la guida del figlio Giovanni Belloni, offre una grande stagione teatrale da settembre a maggio, con eccellenti artisti internazionali e italiani grazie alla direzione artistica di Andrea Scarduelli. Anche se era malato da diversi anni, era spesso presente agli spettacoli.

Domani pomeriggio le esequie

Tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordo, tra cui quello del primo cittadino, Paolo Vintani. "Marco Belloni, il Signore della Musica ci ha lasciato. Caro amico, il tuo Teatro vivrà per sempre e tu con lui. Con immensa stima e riconoscenza. Andrea, Riccarda, Pamela, tutti gli artisti del Teatro, gli insegnanti della Piccola Accademia, gli allievi e il meraviglioso pubblico del Teatro Antonio Belloni", le parole con cui il teatro Belloni ha annunciato la scomparsa del suo fondatore. I funerali si terranno domani, sabato 16 novembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Barlassina.