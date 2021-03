Chi è la vittima dell’incidente mortale avvenuto ad Arcore

Ecco chi è la vittima dell’incidente mortale avvenuto stamattina, mercoledì 17 marzo 2021, ad Arcore, sul viale Monte Rosa.

Si tratta di Riccardo Mendolia, 31 anni, domiciliato ad Arcore ma residente a Palermo.

Il drammatico incidente e la morte del 31enne

L’alba ha assunto toni drammatici questa mattina ad Arcore, lungo la Strada provinciale 45, all’altezza del cavalcavia del Gigante, al confine con Villasanta.

Erano circa le sei quando, rientrando dal lavoro, il 31enne, alla guida di una Ford, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo della vettura invadendo la corsia di marcia opposta e andando a collidere con altre due macchine in transito in quel momento.

Un bilancio drammatico

Un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo a Riccardo Mendolia che è morto sul colpo. Sulla sua auto si trovava anche un cane che è stato preso in cura dai volontari.

Non sono invece in pericolo di vita gli altri due automobilisti coinvolti: entrambi, un 45enne e un uomo di 59 anni, sono stati trasportati in ospedale a Vimercate in codice giallo dai volontari di Avps intervenuti sul posto.

L’autorità Giudiziaria, informata dalla sezione radiomobile di Monza intervenuta sul luogo dell’incidente, ha disposto l’affidamento della salma all’autorità sanitaria.