Esonda il Lombra, allagamento a Città Satellite. Oggi pomeriggio, domenica, l'acqua ha invaso anche la sede stradale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Straripato il torrente Lombra

La pioggia incessante ha causato l'esondazione del torrente Lombra e Città Satellite di Limbiate, di conseguenza si sono allagati i boschi delle Groane e l'acqua è arrivata anche ad invadere la sede stradale di via Laghetto.

Allagati boschi e sede stradale

Oggi pomeriggio, domenica, intorno alle 16, sono accorsi i Vigili del Fuoco per far defluire l'abbondante quantità d'acqua che dopo aver completamente ricoperto la zona boschiva vicino all'ingresso dell'ex parco divertimenti si era riversata in strada. In supporto ai pompieri anche Carabinieri e Polizia Locale