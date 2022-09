Intervento dei Vigili del fuoco di Desio nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 settembre, a Seregno.

Fiamme al Parco Porada, intervengono i Vigili del fuoco

Intorno alle 15.30 la chiamata ai pompieri per un piccolo incendio divampato, per cause ancora da accertare, all'interno del Parco Porada. Sul posto si sono dunque portati gli uomini del distaccamento di Desio e anche i Carabinieri di Seregno. A quanto emerso risultano bruciati circa 10 metri quadri di sottobosco in prossimità di via Asti.

L'allarme è rientrato in breve tempo dopo l'arrivo dei Vigili del fuoco. Una volta spente le fiamme la situazione è tornata alla normalità.