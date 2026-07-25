Fiamme sul terrazzo di un palazzo

E' successo all'ora di pranzo in via 25 Aprile: sul posto Carabinieri, pompieri, ambulanza e il sindaco Paolo Vintani.

Fiamme sul terrazzo dell’ultimo piano di un palazzo in via 25 Aprile a Barlassina: paura all’ora di pranzo nella giornata di oggi, sabato 25 luglio 2026.

Fiamme in un palazzo

E’ successo intorno alle 13. In base a quanto è stato possibile ricostruire, ma sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso, sul terrazzo all’ultimo piano di un edificio in via 25 Aprile è scoppiato un incendio (non è escluso che fosse stato allestito un barbecue, ma è tutto ancora da appurare).

Sul posto Carabinieri, pompieri, ambulanza e il sindaco

Una volta lanciato l’allarme sul posto si sono portati i Carabinieri di Lentate sul Seveso, per i rilievi di rito, i Vigili del Fuoco, che hanno prontamente domato il rogo scongiurando che si propagasse ulteriormente, e un’ambulanza della Croce Bianca.

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Malore per una donna

In via 25 Aprile si è tempestivamente recato anche il sindaco Paolo Vintani, che aveva da poco concluso il turno mattutino in farmacia. Fortunatamente non ci sono stati feriti: solo una donna ha accusato un lieve malore, probabilmente anche per lo spavento.