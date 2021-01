Focolaio all’asilo, a casa quattro sezioni su cinque

Focolaio di Covid-19 all’asilo “Ambrogio Rosa”, chiuse quattro sezioni su cinque. Situazione delicata a Ornago, dove si è verificato un boom di contagi nella materna.

Sintomi lievi

E’ un momento molto complicato per l’asilo paritario “Ambrogio Rosa” di Ornago, dove in questi giorni ben quattro sezioni su cinque sono chiuse a causa della diffusione del coronavirus tra gli alunni (oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, erano solo circa una dozzina gli studenti presenti all’asilo). I bambini positivi al Covid sono 16 (quelli accertati, anche se quelli effettivi potrebbero essere di più), cui si sommano 2 dipendenti. La buona notizia è che i piccoli risultati positivi al coronavirus stanno tutti bene: in molti sono asintomatici e chi ha sviluppato sintomi si sta curando a casa, senza particolari problemi.

La vicenda

La situazione si è fatta difficile lunedì mattina, quando Ats ha disposto la chiusura momentanea dell’istituto a causa dei numerosi casi di positività accertati nel fine settimana (e circoscritti a tre sezioni) e invitato gli alunni delle altre due sezioni a effettuare un tampone presso il punto tamponi di Caponago. Tra i bambini sottoposti al test sono quindi risultate nuove positività, che hanno imposto la chiusura della quarta sezione. Al momento rimane una la sezione “covid-free” della scuola materna, anche se non tutte le famiglie hanno scelto di mandare all’asilo i propri figli.