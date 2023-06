Funerali di Berlusconi, la piazza e il Duomo si stanno riempiendo

Si sta riempiendo piazza Duomo, a Milano, per le esequie di Silvio Berlusconi in programma per il pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno, alle 15 nella cattedrale.

Attese decine di migliaia di persone

Tante le persone già all'interno della chiesa e tante anche nella piazza dove sono stati allestiti due maxi schermi per consentire a tutti (si attendono decine di migliaia di persone) la funzione che sarà celebrata dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Il feretro in Duomo direttamente da Arcore

Il feretro di Silvio Berlusconi, morto lunedì mattina, arriverà direttamente da Villa San Martino, ad Arcore, nel primo pomeriggio. La partenza è prevista per le 12.45. Dopo un lungo giro per Milano e la sosta sul sagrato del Duomo, dove già in mattinata si contavano decine di corone di fiori, l'ingresso in chiesa.

Il gonfalone di Arcore accanto alla bara

Accanto al feretro previsti soltanto i due gonfaloni dei Comuni di Milano e di Arcore, arrivato proprio in questi minuti.

Per Arcore prevista la presenza del vicesindaco Lorenzo Belotti e del presidente del Consiglio comunale Laura Besana. Accanto al gonfalone di Arcore i due agenti della Polizia locale, il vicecomandante Maria Scognamiglio e l'agente Salvatore Gitto.

"L'Amministrazione comunale di Arcore - fanno sapere gli amministratori - ringrazia il Comune di Milano e la famiglia Berlusconi per aver concesso la possibilità di affiancare al feretro il gonfalone di Arcore".

La funzione funebre sarà concelebrata anche dal parroco di Arcore don Giandomenico Colombo che già in passato aveva officiato il matrimonio della figlia Marina Berlusconi e il funerale della mamma, Rosa Bossi.

Il calcio

Presenti anche tantissimi rappresentanti del mondo delle sport e del calcio.

Nel video l'arrivo in Duomo di Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito, Franco Carraro.

Attesa per l'arrivo della premier Meloni

Atteso l'arrivo di tantissime autorità. Presente il governo quasi al completo, guidato dalla premier Giorgia Meloni. Già in chiesa il leader della Lega Matteo Salvini e il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, di Forza Italia.