Furgone esce di strada ed entra... al bar

Furgone esce di strada e sfonda la vetrina del bar. L'incidente questa mattina in via Schiaparelli di Seregno, intorno alle 10. Leggermente ferito il conducente di 64 anni.

Furgone sfonda la vetrina del bar

Poteva avere conseguenze molto più gravi l'incidente di questa mattina, intorno alle 10, in centro città a Seregno, in via Schiaparelli. Per cause in corso di accertamento, l'autista di un furgone di Gelsia Ambiente ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada e ha sfondato la vetrina del bar Riva, che si trova all'angolo fra via Trabattoni e via Schiaparelli.

Soccorso il conducente di 64 anni

L'impatto ha provocato un fragoroso boato e ha distrutto la vetrina. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'ambulanza della Croce Bianca di Seveso per prestare i soccorsi. Il furgone di Gelsia Ambiente era destinato alla pulizia delle strade. A seguito del sinistro è rimasto leggermente ferito il conducente di 64 anni, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro. L'autista, sobrio al volante, è stato sanzionato dagli agenti per l'omesso controllo del veicolo. Nella scorsa notte ben più gravi le conseguenze di un altro incidente, a Lentate, con due feriti trasportati in ospedale a Como e Monza.