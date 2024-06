Furgone si ribalta in un campo a Meda

Incidente stradale con ribaltamento domenica 2 giugno 2024, intorno alle 21.10, in via Degli Angeli Custodi, a Meda.

Furgone si ribalta in un campo

In base a quanto ricostruito, un 31enne alla guida di un furgone si è ribaltato in un campo a lato della carreggiata.

Sul posto Vigili del Fuoco e ambulanza

Per soccorrere il conducente e per ripristinare le condizioni di sicurezza, sono accorsi l'autopompa da Seregno e il carro fiamma di Seregno volontari. Sul posto anche un'ambulanza di Avis Meda e un'automedica, oltre ai Carabinieri della C0mpagnia di Seregno. Fortunatamente il 31enne non è rimasto ferito.