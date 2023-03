Giussano, a fuoco il tetto di una palazzina

Incendio e mobilitazione di mezzi di soccorso a Giussano per un incendio che ha interessato una palazzina.

A Robbiano di Giussano

Nella serata di ieri, venerdì 3 marzo, i Vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in piazza Cadorna nel comune di Giussano. L'allarme è scattato attorno alle 22 e 30 per un incendio scoppiato sulla copertura di un edificio che ospita al pian terreno attività commerciali nella frazione di Robbiano.

Strada chiusa per un'ora

I pompieri sono intervenuti con due autopompe, l'autoscala e il carro soccorso. Per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il tetto danneggiato dal rogo ci è voluto più di un'ora. La strada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento.

Già in settimana i Vigili del fuoco erano stati chiamati a intervenire due volte per il surriscaldamento delle canne fumarie e, in entrambi i casi, a Besana in Brianza: martedì 28 febbraio a Fonigo e giovedì sera in via Santi Vitale e Agricola a Calò.