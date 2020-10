Giussano, salgono a 5 i positivi a scuola: due classi in quarantena

L’aggiornamento del sindaco

Giussano: salgono a 5 i positivi a scuola, due classi in quarantena. Il sindaco Marco Citterio, poco fa, attraverso un video messaggio, ha dato un aggiornamento sul numero dei contagi: sia quelli a scuola che sono arrivati a 5 a seguito di tamponi tra alunni e insegnanti e coinvolgono due classi, entrambe messe in quarantena. La situazione alla scuola dell’infanzia “Piccole Tracce” è comunque sotto controllo e costantemente monitorata. Il primo cittadino ha poi fatto un bilancio anche dei contagi sul territorio comunale: 7 in più rispetto alla fine dell’estate. Complessivamente il numero dei positivi a Giussano, dall’inizio dell’emergenza sono stati 214. Citterio ha invitato alla prudenza e responsabilità e ha nuovamente ricordato l’importanza di indossare la mascherina, anche a seguito del nuovo DPCM che estende l’obbligo dell’uso anche all’esterno e posticipa al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza.