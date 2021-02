Giussano, via i rifiuti dalla rampa sulla Nuova Valassina. Intervento del Comune

Dopo la segnalazione dell’avvocato, l’intervento

La segnalazione fatta la scorsa settimana dall’avvocato Roberto Brenna, per conto di un suo cliente – un imprenditore pronto a procedere per vie legali – e relativa ai rifiuti abbandonati nel tratto di via Nuova Valassina all’altezza dello svincolo complanare per l’uscita di Birone direzione Milano – ha sortito il primo effetto desiderato.

L’obiettivo era quello di intervenire e fare pulizia su quella rampa di strada, spesso piena di rifiuti abbandonati, ed è stato raggiunto. Grazie alla collaborazione del Comune.

L’assessore si è interessato della questione

«A fronte della precedente segnalazione e dell’ articolo pubblicato martedì sul vostro Giornale, ho avuto un immediato riscontro telefonico da parte dell’assessore Giacomo Crippa, che ha promesso un suo interessamento in proposito – spiega Brenna – Venerdì mattina ho avuto conferma da parte del mio assistito dell’avvenuta pulizia dell’intero tratto interessato. Ringrazio, quindi, l’assessore per il pronto intervento e l’intera amministrazione per l’attenzione e la sensibilità dimostrata. In una città pulita, come lo è Giussano, la situazione da me descritta era davvero un piccolo neo, che per fortuna pare essersi dissolto».

Come si era spiegato sull’articolo della scorsa settimana il tratto in questione è di pertinenza ANAS, o dalla Provincia e la pulizia non compete al comune. Nonostante ciò, dopo alcune segnalazioni, tempo fa l’Amministrazione comunale era già intervenuta provvedendo a sistemare e ora torna a farlo. Non solo, a quanto pare l’assessore ha anche preso in carico il problema, impegnandosi ad attivarsi presso le istituzioni competenti.