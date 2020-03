Gli infermieri in Brianza “Siamo allo stremo, rimanete a casa”

Se ancora non bastassero gli accorati inviti dei sindaci e dei medici brianzoli nelle ultime ore tra i tanti appelli a rimanere a casa c’è anche quello degli infermieri del NurSind di Monza e Brianza, il sindacato degli infermieri.

“Aiutateci a lavorare, rimanete a casa!” Questo l’accorato appello che lancia Donato Cosi, segretario territoriale del NurSind.

“Siamo allo stremo – spiega Donato Cosi -. Con la chiusura degli ambulatori gli infermieri della Asst Monza e quelli della Asst Vimercate sono stati impiegati a supporto dei colleghi del Pronto soccorso, della Rianimazione, dei reparti di Malattie Infettive e in quelli dove sono ricoverati pazienti positivi al coronavirus. Ma non basta“.

La situazione è al limite: gli infermieri, così come il resto del personale medico sanitario, è sottoposto a un fortissimo stress.

“Una mole di lavoro fisica e psicologica pesantissima – prosegue -. Come da decreto tutte le ferie sono state bloccate e con il dirottamento degli infermieri dagli ambulatori ai reparti, nelle Rianimazioni almeno riescono ad avere un giorno di riposo”.

Ma c’è bisogno di fare di più. Di rimanere a casa il più possibile e uscire solo se strettamente necessario.

“Gli infermieri sono stanchissimi – conclude – reggono solo per il forte spirito di dovere e di sacrificio che li contraddistingue. È da anni che, a causa dei pesantissimi tagli alla sanità pubblica, lavorano in condizioni perenni di emergenza. Una situazione che da tempo denunciamo: il coronavirus ha scoperchiato in un modo drammatico e improvviso la mancanza di infermieri nelle corsie degli ospedali pubblici”.