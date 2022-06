Guasto al passaggio a livello a Meda, treni in ritardo e tanti disagi

Un guasto al passaggio a livello tra via Seveso e via Cadorna a Meda ha causato tanti disagi nella mattinata di oggi, mercoledì 8 giugno: treni in ritardo e automobilisti e infuriati.

Guasto al passaggio a livello del Cassina

Il guasto si è verificato al passaggio a livello del Cassina, tra le vie Seveso e Cadorna (dove è previsto il progetto per la realizzazione di un sottopasso ferroviario): una delle sbarre è rimasta alzata a causa di un problema al sistema che alza e abbassa le barriere.

Treni in ritardo e automobilisti infuriati

A causa dell'imprevisto la circolazione ferroviaria ha subito dei ritardi, come ha spiegato anche Trenord in un comunicato:

Un guasto al passaggio a livello tra Seveso e Meda sta rallentando la circolazione dei treni, che viaggiano con ritardi di 25 minuti. Possibili variazioni di percorso e cancellazioni. E' in corso l'intervento dei tecnici del regolatore della circolazione ferroviaria

Problema risolto dopo l'intervento dei tecnici

Fortunatamente dopo l'intervento dei tecnici, che hanno ripristinato il sistema che regola le sbarre, la circolazione ferroviaria è ripresa.