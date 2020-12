Meda, ennesimo incidente all’incrocio del Cassina

Ennesimo incidente all’incrocio del Cassina a Meda, tra le vie Cadorna, Seveso, Francia e Busnelli.

Incidente tra auto e furgone

All’intersezione del passaggio a livello, più volte teatro di incidenti, poco dopo le 12 di oggi si sono scontrati un furgone e un’auto.

Sul posto Polizia Locale e ambulanza

L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, prontamente accorsi sul posto per i rilievi di rito e per regolare la viabilità. Fortunatamente le conseguenze dell’impatto non sono state gravi. Un 50enne è stato trasferito all’ospedale di Carate in codice verde da un’ambulanza di Avis Meda.

