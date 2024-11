I cani fiutano la droga: due giovani nei guai

I cani antidroga hanno fiutato la presenza di hashish addosso a due giovani permettendo agli agenti della Polizia Locale di Meda e Seveso di sequestrare circa 10 grammi di hashish e di segnalare alla Prefettura due giovanissimi assuntori.

Servizio della Polizia Locale con l'unità cinofila

E’ l’esito del servizio effettuato mercoledì 20 novembre 2024 dai due comandi, che nell’ambito dell’accordo di collaborazione stipulato tra loro hanno intensificato i controlli finalizzati al mantenimento della sicurezza urbana. Con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Monza, con la quale era stata siglata una convenzione in scadenza a fine anno, sono stati controllati in entrambi i Comuni i principali luoghi di aggregazione giovanile e i parchi.

Trovata la droga, segnalati due giovani

In particolare, a Seveso in un’area verde nella zona della stazione, i due cani dell’unità cinofila hanno individuato cinque grammi di sostanza stupefacente addosso a un 20enne residente in città, lo stesso quantitativo che aveva con sé un 21enne medese beccato nei pressi della Medateca. Entrambi i giovani sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori. La Polizia Locale, tramite l’apposito sistema di drug screening, un dispositivo che consente di pesare la droga e di indicare il tipo di sostanza, ha accertato che lo stupefacente sequestrato era hashish.