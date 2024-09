I Made in Meda vincono Reazione a catena

I Made in Meda spodestano I Piantini a Reazione a catena. I tre amici brianzoli nella puntata di ieri, martedì 3 settembre 2024, del noto programma di Rai Uno condotto da Pino Insegno hanno vinto 4.250 euro.

Chi sono i Made in Meda

I Made in Meda sono Giulia Borromeo, 24enne di Verano Brianza, e i 26enni Patrick Prada di Meda e Filippo Giani Margi di Seregno. Tutti e tre hanno frequentato il liceo scientifico Marie Curie di Meda, ma in classi diverse, come hanno spiegato al conduttore del programma in cui due squadre composte da tre giocatori si sfidano in una serie di performance nelle quali, attraverso l'associazione di parole, devono mettere alla prova la conoscenza l'uno dell'altro e aggiudicarsi il montepremi accumulato risolvendo la reazione a catena finale.

Hanno dimostrato un'intesa davvero vincente

I tre amici brianzoli, disputando una bella partita e mostrando una vera sintonia, hanno avuto la meglio sul trio umbro rimasto in carica una sola puntata. Ben 11 le parole azzeccate nel gioco Intesa vincente, tra cui "mandibola", indovinata da Filippo che ha aggiunto con un sorriso: "Sono osteopata…".

I Made in Meda hanno vinto Reazione a catena

Arrivati all'ultimo quiz, l’Ultima catena, i campioni hanno indovinato anche la parola misteriosa che collegava "Famiglia" con "Vivo", rispondendo "Ricordo", e aggiudicandosi quello che era rimasto del montepremi dopo i vari dimezzamenti: da 136mila euro il tesoretto è purtroppo sceso a 4.250 euro.

L'anno scorso c'erano le Amichette

Non è la prima volta che Meda approda a Reazione a catena: l'anno scorso al gioco di Rai Uno avevano partecipato le Amichette.