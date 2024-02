Il Comitato Laghetto saluta Turati, per 50 anni è stato socio volontario

Malore improvviso per Giulio Turati; il giussanese, che era iscritto all’Aido ha donato le cornee. Molto conosciuto, faceva parte del Comitato Laghetto da 50 anni.

Una colonna del Comitato Laghetto

E’ stata una colonna del Comitato laghetto: per 50 anni ne ha fatto parte, occupandosi in veste di socio volontario di tante attività e iniziative a sostegno della sua comunità che vive nella zona attorno alla chiesa di San Francesco e all’asilo. Grande cordoglio per la scomparsa di Giulio Luigi Turati, 83 anni, deceduto a causa di un infarto. Il pensionato ha avuto un malore mentre rientrava a casa dalle sue faccende domestiche, il 5 febbraio. Ricoverato in ospedale è deceduto poco dopo.

Iscritto all'Aido, ha donato le cornee

Persona molto semplice ma molto attiva, dopo il pensionamento - aveva sempre lavorato presso l’AEM (Azienda Elettrica Municipale di Milano - si era dedicato alla casa, alla famiglia e al Comitato Laghetto e alle sue passioni: l'orto e il Milan. Disponibile e collaborativo era anche molto sensibile alla donazione: era infatti iscritto Aido da molti anni. Al momento del decesso i familiari hanno subito acconsentito al prelievo delle cornee.

L'addio nella chiesa di San Francesco

Turati era molto conosciuto al Laghetto, proprio per il suo impegno nel Comitato, ma anche per quello a sostegno dell'asilo parrocchiale Proserpio, vicino alla chiesa di San Francesco, dove mercoledì 7 febbraio si sono svolti i funerali, alla presenza di tanti amici e conoscenti.