Uno dei dubbi ricorrenti in questi giorni che precedono il 4 maggio, quando ci sarà un parziale allentamento delle misure restrittive, è dove reperire le mascherine per i bambini.

A Usmate Velate ci penserà il Comune a fornirle alla cittadinanza. Sono infatti oltre mille le mascherine che, prossimamente, l’Amministrazione comunale consegnerà ai bambini residenti ed in età compresa fra i 3 ed i 14 anni.

Il Comune dona le mascherine ai bambini

Le mascherine, lavabili e riutilizzabili, saranno caratterizzate da una colorazione vivace e riporteranno il logo del Comune. Anche in questo caso, il Comune effettuerà una consegna porta a porta lasciando la mascherina in una busta sigillata nella casella postale o nei pressi dell’ingresso dell’abitazione.

Per l’acquisto delle mascherine, l’Amministrazione Comunale ha utilizzato una parte della donazione effettuata da Brianzacque per l’emergenza.

Il sacrificio dei più piccoli

“Siamo tutti consapevoli dello straordinario sacrificio che i bambini stanno effettuando da ormai quasi due mesi, privi dei loro momenti di formazione, di divertimento e di aggregazione all’esterno delle case – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – per queste ragioni, anche come segnale di ringraziamento, abbiamo pensato a questo gesto.”

Nuovo lotto in distribuzione nei prossimi giorni

Nei giorni scorsi il Comune di Usmate Velate ha ricevuto un ulteriore lotto di mascherine chirurgiche provenienti da Regione Lombardia. La distribuzione, prevista nei prossimi giorni, consentirà di consegnare una mascherina a ciascun residente nato fra il 1983 e il 2005. Con questa ulteriore consegna, dall’inizio dell’emergenza, l’Amministrazione Comunale ha fornito a tutta la popolazione over 14 almeno una mascherina chirurgica di provenienza regionale.

